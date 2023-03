Dal "Franchi", Fiorentina - Seravezza 5 - 1: festa per 500 rovinata dall'infortunio di Sirigu (Di sabato 25 marzo 2023) Sembra brutto il ko del portiere viola, uscito in barella fra gli applausi. In gol Cabral, Duncan, Bonaventura, Brekalo e Sottil Leggi su lanazione (Di sabato 25 marzo 2023) Sembra brutto il ko del portiere viola, uscito in barella fra gli applausi. In gol Cabral, Duncan, Bonaventura, Brekalo e Sottil

