Da Salerno | Ognuno festeggi a casa sua

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 25 marzo 2023) Tramite un comunicato gli Ultras Curva Sud Siberiano hanno lanciato un messaggio di avviso in vista deiamenti del Napoli per il terzo Scudetto, ecco cosa si legge: Identità rappresentata dalla NOSTRA SALERNITANA E DALLA NOSTRA SALERNITANITÀ che è l’espressione di tutti,di una città e di una provincia che si identificano nella dignità che essa rappresenta.A volte eccessiva e carnale ma che è sinonimo di tradizioni, appartenenza, orgoglio e voglia di riscatto.Il nutrimento e la vita stessa della nostra squadra del cuore è da sempre l’orgoglio che incarna una terra. NESSUNO venga ammaliato o rapito dai lustrini di altri palcoscenici calcistici vicini o lontani. In questa città e in gran parte della provincia esiste solo la Salernitana, ma non solo il giorno della gara, l’Ippocampo è vita e si respira nei vicoli della stessa, sui campi e sulle strade di ...