(Di sabato 25 marzo 2023) AGI - L'Italia considera dalaundi. L'inclusione dellaè stata decisa da un decreto della Farnesina del 17 marzo scorso, pubblicatoin Gazzetta Ufficiale. Come viene definito undiUno Stato non appartenente all'Unione europea può essere consideratodise, sulla base del suo ordinamento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sulsitodisimone : Da oggi la Nigeria è ritenuta 'un Paese di origine sicuro' - Moixus1970 : RT @Agenzia_Italia: #migranti Da oggi la #Nigeria è ritenuta un 'Paese d'origine sicuro'. - Agenzia_Italia : #migranti Da oggi la #Nigeria è ritenuta un 'Paese d'origine sicuro'. - MatteoSorrenti : ?? LE PARTITE DI OGGI DEGLI AZZURRI IN NAZIONALE: Olivera ???? Giappone ?? Uruguay ???? 11:30 Kim Min-Jae ???? Corea del… - Katz12D : RT @PCattoretti: Lagos, Nigeria Oggi Giornata mondiale dell'acqua, istituita dall'ONU nel 1992 per sensibilizzare sul consumo di questo p… -

AGI - L'Italia considera dalaun Paese di origine sicuro . L'inclusione dellaè stata decisa da un decreto della Farnesina del 17 marzo scorso, pubblicatoin Gazzetta Ufficiale. Come viene definito un ...... ha detto il cardinale Matteo Maria Zuppi , presidente della Conferenza Episcopale Italiana,a ... Ciad, Costa d'Avorio, Eritrea, Etiopia, Gambia, Guinea Conakry, Liberia, Niger,, Mali, Sud ...Si sono dichiarati originari di Costa d'Avorio, Guinea,, Burkina Faso, Libera, Eritrea, ... Lo ha detto il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana,a ...

Da oggi la Nigeria è ritenuta "un Paese di origine sicuro" AGI - Agenzia Italia

Cambiano le regole per i migranti provenienti dalla nazione africana. Il decreto della Farnesina non prevede eccezioni per le regioni dove imperversa Boko Haram ...L’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Supersport Football direttamente dal ritiro della Nigeria. Non ha mai nascosto la sua ammirazione per Drogba, ...