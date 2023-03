(Di sabato 25 marzo 2023) Ieri sera, venerdì 24 marzo 2023, è andata in onda in prima serata su Rai 1, una nuova puntata di Benedetta Primavera. Il format condotto daè arrivato al suo terzo appuntamento. Anche questa volta non sono mancate emozioni, risate e sorprese. Nello studio del programma tv, sono persino approdate leBarbaraDe Filippi. Le due conduttrici, appartenenti alla rete rivale di Mediaset, sono state imitate da Vincenzo De Lucia, affiancando lache ha fatto dei complimenti ad entrambe. Scopriamone di più. C’è posta pere buste choc gold a Benedetta Primavera: lacommenta Vincenzo De Lucia ha prima imitatoDe Filippi. A Benedetta Primavera è stato proposto infatti C’è posta per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiUno : Bravissima ma soprattutto simpaticissima ?? Giorgia tra gli ospiti di Loretta Goggi a #BenedettaPrimavera! Questa… - fraversion : Giorgia che canta Pieno d’amore con Loretta Goggi. Questo finisce dritto nelle Teche. STREPITOSE! #BenedettaPrimavera - tuttopuntotv : Da Loretta Goggi le finte d’Urso e Maria: “Regine della televisione italiana” #BenedettaPrimavera #MariaDeFilippi… - Emydangelo : @regole_senza @fraversion Ma nel 2023 esiste ancora gente che si permette di criticare un'artista unica ed eclettic… - CristelDiDonato : “loretta goggi fa schifo” “loretta goggi non sa fare niente” io: #lorettagoggi #BenedettaPrimavera #rai -

Ieri sera è andata in onda la terza puntata di Benedetta Primavera e tra gli ospiti dic'era anche Vincenzo De Lucia . L'attore ha vestito i panni di Maria De Filippi in un simpatico siparietto ' C'è Posta Per'. Poco dopo Vincenzo è tornato in versione Barbara d'...E' stata Mara Venier la prima ospite dinella puntata di Benedetta Primavera andata in onda oggi, venerdì 24 marzo 2023. Dopo un siparietto iniziale nel quale si è cimentata nella recitazione, mettendo in atto la scena di un ...Le lacrime di, la dolcezza infinita di Giorgia. Il talento incredibile di due artisti enorme. Una canzone memorabile. Mi avete ucciso.

La ''Benedetta Primavera'' di Loretta Goggi, con Luca e Paolo Rai Storia

Su Rai 1 è andata in onda Benedetta primavera con Loretta Goggi. Su Rai 2 NCIS. Su Rai 3 il documentario Alberto Tomba: vincere in salita. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Felicissima sera – All ...Dagli italiani è amatissima, ma cosa sappiamo della sua vita privata Loretta Goggi ha avuto figli ecco la verità. Loretta Goggi è nata il 29 settembre del 1950 a Roma. Ha un… Leggi ...