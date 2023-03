Cuzzocrea cattiva maestra che la butta sul pietismo sulle mamme ladre

(Di sabato 25 marzo 2023) Annalisain un articolo su La Stampa ha compiuto una azione non troppo onesta intellettualmente e cioè ha usato il solito “effetto pietà” sui figli delle madri che hanno commesso reati per cui sono in carcere. Annalisa Lasule nasconde la polvere sotto il tappeto Segui su affaritaliani.it

La giornalista la butta sul pietismo a cui tutti sono ovviamente sensibili ma così facendo nasconde solo la polvere sotto il tappeto ...