Curling, l'Italia si ferma ai playoff dei Mondiali: la Svezia vince un match tattico e vola in semifinale

Il sogno dell'Italia si ferma ai playoff dei Mondiali 2023 di Curling femminile. Le azzurre hanno inscenato una spettacolare battaglia tattica e psicologica contro la Svezia sul loro ghiaccio di Sandviken, ma purtroppo si sono dovute inchinare con il punteggio di 4-3 e non sono riuscite ad accedere alla semifinale contro la Svizzera. Il quartetto tricolore, che proprio ieri aveva regolato le padrone di casa nell'ultimo match del round robin guadagnandosi la qualificazione alla fase a eliminazione diretta, ha cercato di imbrigliare le avversarie tenendo il martello per ben sei end consecutivi, ma nel finale dell'incontro ha purtroppo dovuto cedere e ha salutato la competizione. L'Italia, eccellente quarta al termine della fase a gironi.

