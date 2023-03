Cuadrado potrebbe seguire la stessa strada di Cristiano (Di sabato 25 marzo 2023) Juan Cuadrado e Cristiano Ronaldo potrebbero tornare nella stessa squadra. Il colombiano è l’oggetto del desiderio dell’Al Nassr, il club in cui gioca il portoghese Il binomio Cristiano Ronaldo-Juan Cuadrado potrebbe ripetersi nella prossima stagione. Il giocatore della Juventus è uno degli obiettivi dell’Al Nassr. I due hanno giocato insieme nella Juventus per tre stagioni L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 25 marzo 2023) JuanRonaldoro tornare nellasquadra. Il colombiano è l’oggetto del desiderio dell’Al Nassr, il club in cui gioca il portoghese Il binomioRonaldo-Juanripetersi nella prossima stagione. Il giocatore della Juventus è uno degli obiettivi dell’Al Nassr. I due hanno giocato insieme nella Juventus per tre stagioni L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FiloBarige993 : RT @AJGNewsOfficial: ???? Secondo la @Gazzetta_it, Juan #Cuadrado potrebbe rimanere in Italia. La #Roma di José #Mourinho è fortemente intere… - Sappo39692746 : RT @AJGNewsOfficial: ???? Secondo la @Gazzetta_it, Juan #Cuadrado potrebbe rimanere in Italia. La #Roma di José #Mourinho è fortemente intere… - AJGNewsOfficial : ???? Secondo la @Gazzetta_it, Juan #Cuadrado potrebbe rimanere in Italia. La #Roma di José #Mourinho è fortemente int… - LorenzoPuliga : #CUADRADO POTREBBE RINNOVARE !!! #Juventus #FinoAllaFine - VladCov3 : @ravel80262268 No vabbè non ci credo. Questo cade peggio di Nedved e Cuadrado ai tempi d'oro ???? Si vede benissimo… -

Juve, segnato il destino di Cuadrado: la Roma ci pensa, occhio a Ronaldo Commenta per primo Juan Cuadrado è destinato a salutare la Juventus a giugno. Pronto ad ingaggiarlo a parametro zero, ... Attenzione anche alle sirene dell'Al Nassr di Ronaldo che potrebbe garantirgli un ... Juve al Max: analisi tattica Affermare che Allegri ' sa quello che fa ' non è perciò eresia, il problema potrebbe essere il ' ... utilizza un catenaccio destinato a confluire sulle fasce, dove Kostic e Cuadrado, molto abili nell'... Roma - Cuadrado, i giallorossi pensano al colombiano per la fascia destra Il futuro di Cuadrado è lontano dalla Juventus e il colombiano nonostante abbia offerte dall'estero potrebbe restare in Italia Il futuro di Cuadrado è lontano dalla Juventus e il colombiano nonostante abbia offerte dall'estero potrebbe restare in Italia. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, ... Commenta per primo Juanè destinato a salutare la Juventus a giugno. Pronto ad ingaggiarlo a parametro zero, ... Attenzione anche alle sirene dell'Al Nassr di Ronaldo chegarantirgli un ...Affermare che Allegri ' sa quello che fa ' non è perciò eresia, il problemaessere il ' ... utilizza un catenaccio destinato a confluire sulle fasce, dove Kostic e, molto abili nell'...Il futuro diè lontano dalla Juventus e il colombiano nonostante abbia offerte dall'esterorestare in Italia Il futuro diè lontano dalla Juventus e il colombiano nonostante abbia offerte dall'esterorestare in Italia. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, ... Idea Cuadrado per la Roma Mourinho punta l'esterno bianconero Radio Radio Cuadrado potrebbe seguire la stessa strada di Cristiano il club in cui gioca il portoghese Il binomio Cristiano Ronaldo-Juan Cuadrado potrebbe ripetersi nella prossima stagione. Il giocatore della Juventus è uno degli obiettivi dell’Al Nassr. I due hanno ... Blog: Juve al Max: analisi tattica dove Kostic e Cuadrado, molto abili nell'avanzare palla al piede quel tanto che basta per crossare, possono generare deviazioni vincenti o rimpalli per tiri da dentro o fuori l'area. Questo approccio ... il club in cui gioca il portoghese Il binomio Cristiano Ronaldo-Juan Cuadrado potrebbe ripetersi nella prossima stagione. Il giocatore della Juventus è uno degli obiettivi dell’Al Nassr. I due hanno ...dove Kostic e Cuadrado, molto abili nell'avanzare palla al piede quel tanto che basta per crossare, possono generare deviazioni vincenti o rimpalli per tiri da dentro o fuori l'area. Questo approccio ...