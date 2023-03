Cruciani demolisce le fake news | “Con la Meloni meno migranti morti in mare | ecco i numeri” video

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 25 marzo 2023) Se si tiene conto di quantisono partiti in direzione dell’Italia, e dunque del numero degli sbarcati, emerge tutto un altro quadro rispetto alla narrazione dei giornali di sinistra: lo ha ricordato Giuseppealla Zanzara, in unche è diventato tra i più visualizzati su Radio 24. Il giornalista legge le serie storiche elaborate dalla fondazione David Hume sull’andamento medio giornaliero die sbarchi durante gli ultimi 6 governi (Renzi, Gentiloni, Conte I, Conte II, Draghi,). Una elaborazione presentata da Luca Ricolfi su La Ragione. LEGGI ANCHEstronca il comunista: "Potere al popolo difende i fancazzisti che imbrattano e non chi lavora" (scatenatissimo: Michielin? Canta e non ...