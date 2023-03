Crozza-Meloni, donna, madre e pure cabarettista: “Faccio opposizione all’opposizione e je dico: ‘che so io Mosé?’. E viene giù il teatro” (Di sabato 25 marzo 2023) Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+ – Maurizio Crozza diventa Giorgia Meloni : “Niente me diverto…quanto me diverto… ma non a governare, eh no perché a governare dopo cinque mesi io sul meteorite ci spero tanto. Me diverto tanto a fare opposizione. Faccio opposizione all’opposizione. Capirai io sono trent’anni che Faccio opposizione, mo’ m’ha detto sfiga che m’hanno votato perché hanno creduto alle boiate che sparavo, ma se tu opposizione me te presenti coi serci dell’Adige e me dici: “I sassi! L’Adige! È secco!”. Io so’ madre, so’ donna, so’ cristiana, so’ pure ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Nella nuova puntata di Fratelli di– in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+ – Mauriziodiventa Giorgia: “Niente me diverto…quanto me diverto… ma non a governare, eh no perché a governare dopo cinque mesi io sul meteorite ci spero tanto. Me diverto tanto a fareall’. Capirai io sono trent’anni che, mo’ m’ha detto sfiga che m’hanno votato perché hanno creduto alle boiate che sparavo, ma se tume te presenti coi serci dell’Adige e me dici: “I sassi! L’Adige! È secco!”. Io so’, so’, so’ cristiana, so’...

