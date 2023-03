Critiche social al Comune e alla Regione per il traffico di Napoli: autista sospeso da City Sighsteeing (Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiPubblica un post sui social sul traffico cittadino a Napoli, dove sovente si trova imbottigliato, conditi da aspre Critiche a Comune e Regione: autista viene sospeso dall’azienda. La storia riguarda un conducente del City Sighsteeing, il famoso bus rosso a due piani, col tetto scoperto utilizzato dai turisti per ammirare le bellezze di Napoli. Ma il provvedimento disciplinare è stato stigmatizzato dall’Usb, sigla di cui l’autista è dirigente sindacale. Il sindacato di base è pronto a far partire i ricorsi. La sospensione, dal servizio e dallo stipendio, è stata disposta dal 21 marzo ad oggi, 25 marzo. Nella lettera di contestazione, l’azienda cita “un post ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiPubblica un post suisulcittadino a, dove sovente si trova imbottigliato, conditi da asprevienedall’azienda. La storia riguarda un conducente del, il famoso bus rosso a due piani, col tetto scoperto utilizzato dai turisti per ammirare le bellezze di. Ma il provvedimento disciplinare è stato stigmatizzato dall’Usb, sigla di cui l’è dirigente sindacale. Il sindacato di base è pronto a far partire i ricorsi. La sospensione, dal servizio e dallo stipendio, è stata disposta dal 21 marzo ad oggi, 25 marzo. Nella lettera di contestazione, l’azienda cita “un post ...

