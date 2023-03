Covid in Toscana: zero decessi, oggi 25 marzo. Sono 165 i nuovi contagi. 131 i ricoverati (3 in terapia intensiva) (Di sabato 25 marzo 2023) zero decessi, anche oggi 25 marzo 2023, in Toscana, per coronavirus. Sono 165 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 48 Sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 117 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.594.252 Leggi su firenzepost (Di sabato 25 marzo 2023), anche252023, in, per coronavirus.165 icasi di-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in: 48stati confermati con tampone molecolare e gli altri 117 con test rapido. Il numero deiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.594.252

