Costanza Caracciolo sul marito Christian Vieri | “Non avevo aspettative su di lui”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 25 marzo 2023)ed ilsono un’amatissima coppia dello showbiz: i due sono genitori di Isabel e Stella. Vedremo l’ex velina tra gli ospiti di “Verissimo” in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5 dove si racconterà tra carriera e vita privata alla conduttrice Silvia Toffanin. L’ex calciatore da sempre al centro del gossip per via della sua intensa vita mondana nel periodo di attività agonistica, quando al suo fianco sono apparse diverse donne del mondo dello spettacolo come Elisabetta Canalis e Melissa Satta, conosce tramite amici in comune.. Entrambi all’epoca vivevano storie con altre persone. Dopo alcuni anni, i due si ritrovano prima su Instagram, dove Bobo commenta le immagini i della showgirl e di seguito nel 2017 ...