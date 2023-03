Costanza Caracciolo confessa | Ero davvero piccola e mi sentivo super spaesata | il ricordo spiazzante

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 25 marzo 2023)racconta così un momento molto particolare della sua vita: erano i primi anni di notorietà Come tantissime altre ragazze, quando aveva poco più di 18 anni,ha deciso di partecipare al programma che andava in onda ogni sera d'estate al posto di Striscia la Notizia. Chiamato per l'appunto 'Veline' la trasmissione aveva lo scopo di trovare le prossime ballerine che si sarebbero esibite sul bancone del telegiornale satirico. Ogni sera venivano scelte delle more e delle bionde che, dopo essersi presentate e mostrato a tutti un breve stacchetto, venivano scelte dalla giuria come possibile velina.si aggiudica prima la vittoria nella sua categoria (ovviamente quella delle bionde) e man mano inizia a vincere ogni competizione nella fase di scrematura, ...