"Così no, basta". GF Vip 7, Oriana choc. 'Sclera' e abbandona il confessionale mandando tutti sulle furie (Di sabato 25 marzo 2023) Si avvicina sempre più il giorno della finalissima del GF Vip 7, la quale si terrà il 3 aprile. Durante tutto il corso del programma vi sono stati continui litigi tra alcuni concorrenti in particolare ed addirittura divisioni in due gruppi differenti. In seguito all'uscita di Antonella Fiordelisi e alla proclamazione delle tre finaliste appartenenti al gruppo degli spartani, ovvero Oriana Marzoli, Micol e Giaele, l'unica vippona rimasta, appartenete ai persiani, è Nikita Pelizon. Nikita Pelizon, nelle ultime ore, riesce dunque a confidarsi soltanto con Milena Miconi. Nonostante ciò cerca sempre di creare una situazione serena all'interno della casa del GF Vip 7, Così da poter trascorrere questi ultimi giorni in maniera pacata e tranquilla. Tale decisione è infatti stata condivisa da alcuni gieffini, tra cui Luca Onestini e Giaele De Donà in ...

