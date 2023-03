Cosa sono i Credit Default Swap, i Coco Bond e le obbligazioni AT 1 che hanno scatenato il panico nelle Borse (Di sabato 25 marzo 2023) L’ultima vittima del panic selling è stata Deutsche Bank. Ieri la banca tedesca ha guidato i crolli nelle Borse europee. Non tanto per un crollo del fatturato e dei ricavi. Ma per vecchie accuse di riciclaggio e frodi che però i manager dell’istituto non sono ancora riusciti a fare dimenticare. La cartina di tornasole delle difficoltà della banca tedesca è la crescita dei suoi Credit Default Swap. Ovvero dei titoli che assicurano dal rischio fallimento. L’intero comparto del Credito ieri ha visto una crescita delle assicurazioni contro il fallimento. In prima linea, oltre a DB, anche Credit Suisse. Che oggi, ad onta dell’annunciata fusione con Ubs, mostra più o meno gli stessi problemi di Deutsche. Un’altra osservata speciale, giusto per dimostrare ... Leggi su open.online (Di sabato 25 marzo 2023) L’ultima vittima del panic selling è stata Deutsche Bank. Ieri la banca tedesca ha guidato i crollieuropee. Non tanto per un crollo del fatturato e dei ricavi. Ma per vecchie accuse di riciclaggio e frodi che però i manager dell’istituto nonancora riusciti a fare dimenticare. La cartina di tornasole delle difficoltà della banca tedesca è la crescita dei suoi. Ovvero dei titoli che assicurano dal rischio fallimento. L’intero comparto delo ieri ha visto una crescita delle assicurazioni contro il fallimento. In prima linea, oltre a DB, ancheSuisse. Che oggi, ad onta dell’annunciata fusione con Ubs, mostra più o meno gli stessi problemi di Deutsche. Un’altra osservata speciale, giusto per dimostrare ...

