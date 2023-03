Cosa è successo a Enea Bastianini e cosa si è fatto | Mondiale già compromesso?

Leggi su oasport

(Di sabato 25 marzo 2023) Avvio dida incubo per, al suo primo anno nel team ufficiale Ducati. Il 25enne romagnolo si è infatti ritirato nella Sprint Race di Portimao in seguito ad una caduta durante il secondo giro, rimediando inoltre un infortunio abbastanza serio che rischia di compromettere sin da subito la sua rincorsa al titolo iridato in MotoGP nel 2023. Il campione del mondo Moto2 2020 purtroppo ha riportato una frattura della scapola destra nella dinamica della sua caduta, innescata dalla scivolata di Luca Marini in curva 5. “Bestia” è stato centrato didalla Ducati GP22 del fratello di Valentino Rossi, impattando violentemente per terra con la spalla sul lato destro e lamentando subito un forte dolore. Il primo responso medico in loco non ha emesso il verdetto sperato, con...