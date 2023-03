Cortina Mindfulness Weekend | torna la 3 giorni di meditazione e consapevolezza

Leggi su lopinionista

(Di sabato 25 marzo 2023) Dal 29 settembre al 1° ottobre con l’intento di valorizzare le eccellenze e l’accoglienza di una tra le località più amate d’Italia, promuovendo al contempo una forma di turismo alternativo– Imparare ad accettare eventi e stati d’animo con un approccio non giudicante per vivere una vita più saggia, sana e soprattutto appagante. In concomitanza con la Giornata Mondiale della Felicità, l’Associazione Albergatori diannuncia la seconda edizione di, la suggestiva manifestazione nata per promuovere le eccellenze della Conca Ampezzana partendo dal punto di vista inedito di una tra le discipline più amate del momento. Teorizzata alla fine degli Anni Settanta dal biologo statunitense Jon Kabat-Zinn, nel nostro Paese laha raggiunto un ...