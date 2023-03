Corteo non autorizzato degli anarchici a Venezia di oggi, il sindaco emette due ordinanze (Di sabato 25 marzo 2023) oggi ci sarà Corteo non autorizzato degli anarchici a Venezia che si sono dati appuntamento alle tre di oggi pomeriggio in campo Santa Margherita. La manifestazione esprime solidarietà a Juan Sorroche, un anarchico condannato in primo grado condannato a 28 anni. Corteo degli anarchici a Venezia oggi Un Corteo non autorizzato degli anarchici oggi partirà da campo ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 25 marzo 2023)ci sarànonche si sono dati appuntamento alle tre dipomeriggio in campo Santa Margherita. La manifestazione esprime solidarietà a Juan Sorroche, un anarchico condannato in primo grado condannato a 28 anni.Unnonpartirà da campo ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Corteo degli esodati del Superbonus, Conte contro i cori: “Non siamo qui per insultare governo e Meloni, se continu… - LaVeritaWeb : Torino ha dovuto subire le violenze degli amici di Cospito, a Firenze un corteo ha inneggiato alle foibe. I polizio… - localteamtv : Roma, Conte contro i cori alla premier Meloni e al governo del corteo degli esodati del superbonus: 'Sono qui per r… - mtbrovna : @SkyTG24 Ma se è vera anarchia, non dovrebbe essere impossibile organizzare un corteo? - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: #Cospito Esplode la rabbia degli #anarchici Tensione al corteo non autorizzato a Trastevere #Roma #25marzo -