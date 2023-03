Corsa clandestina di pony a Palermo | ritrovato l’equino costretto a gareggiare a Ballarò

(Di sabato 25 marzo 2023)uno dei duecoinvolti nellanel quartiere popolare di. L’animale,, non presentava segni evidenti di abusi ed il suo proprietario è stato denunciato per maltrattamento di animali.diE’ diventato virale in rete il video di unadi... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MeridioNews : Palermo, corsa clandestina di pony: denunciato un 28enne e sequestrati animale e calesse - 98zerocom : Il video della corsa a Palermo, con un pony che ha impattato contro un’auto, era diventato virale sui social… - Open_gol : Il filmato della gara tra le auto era diventato virale. Ritrovato vivo uno dei due animali - DirettaSicilia : Trovato vivo il pony della corsa clandestina finita con un incidente a Ballarò, una denuncia -… - PalermoPost1 : Corsa clandestina, trovato uno dei Pony -

Negli ultimi giorni, sui social network, era divenuto "virale" un video nel quale viene ripresa una competizionefra cavalli in via Mongitore, nel quartiere Ballarò. Nel corso della gara ...Uno dei due pony protagonisti loro malgrado dellaa Palermo è stato ritrovato vivo. L'animale ha preso parte alla gara tra le auto in via Mongitore finita con un incidente e un ferito. I carabinieri di piazza Verde e quelli del ...PALERMO, 25 MAR Ritrovato dai carabinieri uno dei due pony che hanno preso parte allain via Mongitore a Palermo tra le auto finita con un incidente e un ferito. Grazie alle indagini i carabinieri della compagnia Piazza Verdi, con il contributo dei carabinieri ...

Corsa clandestina, il pony rintracciato a Ballarò: denunciato un 28enne PalermoToday

Ritrovato dai carabinieri uno dei due pony che hanno preso parte alla corsa clandestina in via Mongitore nel quartiere Ballarò di Palermo tra le auto finita con un incidente e un ferito. Un 28enne ...Ritrovato dai carabinieri uno dei due pony che hanno preso parte alla corsa clandestina in via Mongitore a Palermo tra le auto finita con un incidente e un ferito. Grazie alle indagini i carabinieri ...