Controlli serrati per contrastare i furti di energia elettrica: 3 persone denunciate (Di sabato 25 marzo 2023) Continuano i Controlli della Polizia di Stato per contrastare l'annoso problema dei furti di energia elettrica. I poliziotti del Commissariato Borgo, unitamente al personale di Enel Distribuzione, hanno effettuato accurate ispezioni presso il mercato ortofrutticolo di Taranto, dove hanno accertato un allaccio abusivo in un padiglione interno alla struttura. I tecnici hanno provveduto alla rimozione dei cavi utilizzati per approvvigionarsi clandestinamente di corrente elettrica, mentre i poliziotti hanno denunciato il titolare per il presunto reato di furto aggravato di energia elettrica. Il danno stimato nei confronti del gestore di energia elettrica è di circa 120mila euro.

