Controlli del Nas: chiusi quattro ristoranti a Tor Pignattara (Di sabato 25 marzo 2023) Controlli del Nas: chiusi quattro ristoranti nella zona di Tor Pignattara – Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nas di Roma hanno intensificato le attività ispettive presso ristoranti e bar presenti nelle principali piazze caratterizzate dalla maggior affluenza di turisti (Pantheon, Piazza Navona e vie limitrofe). I militari del Nas, affiancati dal personale delle Asl, hanno contestato irregolarità sotto il profilo igienico-sanitario, nonché accertato irregolarità sulla tracciabilità e conservazione degli alimenti, ma anche magazzini abusivamente trasformati in laboratori. Gravi situazioni igienico sanitarie sono state riscontrate presso quattro ristoranti della zona di TorPignattara che hanno comportato l’immediata chiusura delle ... Leggi su romadailynews (Di sabato 25 marzo 2023)del Nas:nella zona di Tor– Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nas di Roma hanno intensificato le attività ispettive pressoe bar presenti nelle principali piazze caratterizzate dalla maggior affluenza di turisti (Pantheon, Piazza Navona e vie limitrofe). I militari del Nas, affiancati dal personale delle Asl, hanno contestato irregolarità sotto il profilo igienico-sanitario, nonché accertato irregolarità sulla tracciabilità e conservazione degli alimenti, ma anche magazzini abusivamente trasformati in laboratori. Gravi situazioni igienico sanitarie sono state riscontrate pressodella zona di Torche hanno comportato l’immediata chiusura delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? Potenziare i controlli alle frontiere, velocizzare i rimpatri, smantellare la rete di trafficanti: è questo il pi… - masnatale : @pantycat @paolacontini64 @mariateresacip In che senso non è un diritto naturale? Per esempio un uomo è sano, con l… - MAnnurca : RT @CeresaRaffaele: La Corte dei Conti certifica che i soldi spesi per ora del PNNR depurati dai controlli è il 6%....12 miliardi su 210..… - Mirko92982183 : RT @RunAtOnce: IN CHE MANI SIAMO L'EX RESPONSABILE DEL COMMISSARIATO DI POLIZIA DI OSTIA È STATO CONDANNATO A 9 ANNI DI CARCERE PER CORRUZI… - rosydelpopolo : Funerali Maurizio Costanzo, il ricordo di Urbano Cairo: 'maestro di tanti' -