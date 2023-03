Conti in rosso per il Pio Albergo Trivulzio, pronto un piano per vendere gli immobili più prestigiosi. L’allerta sul pagamento degli stipendi (Di sabato 25 marzo 2023) Il Pio Albergo Trivulzio potrebbe presto rimanere senza i suoi gioielli più pregiati. A ottobre il consiglio di indirizzo della Baggina – come lo chiamano i milanesi – ha inserito nel piano alienazioni 2022-2023 alcuni degli immobili più prestigiosi che compongono il patrimonio dell’ente che da decenni si occupa di ospitare e curare gli anziani. Tale patrimonio è frutto di cinque secoli di lasciti e ora rischia di venire ridotto di oltre un terzo. Tra gli immobili che nei prossimi mesi potrebbero finire all’asta ci sono quattro edifici in pieno centro a Milano, in piazza Mirabello 1 e 5, in via Moscova 25, in piazza del Carmine 1, ai quali si aggiungono altri due stabili, in via Paolo Bassi 22 e in via Carlo Poma 48. In tutto più di 400 unità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Il Piopotrebbe presto rimanere senza i suoi gioielli più pregiati. A ottobre il consiglio di indirizzo della Baggina – come lo chiamano i milanesi – ha inserito nelalienazioni 2022-2023 alcunipiùche compongono il patrimonio dell’ente che da decenni si occupa di ospitare e curare gli anziani. Tale patrimonio è frutto di cinque secoli di lasciti e ora rischia di venire ridotto di oltre un terzo. Tra gliche nei prossimi mesi potrebbero finire all’asta ci sono quattro edifici in pieno centro a Milano, in piazza Mirabello 1 e 5, in via Moscova 25, in piazza del Carmine 1, ai quali si aggiungono altri due stabili, in via Paolo Bassi 22 e in via Carlo Poma 48. In tutto più di 400 unità ...

