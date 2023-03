Conferenza stampa Malta-Italia, Mancini: “Pronti diversi cambi” (Di sabato 25 marzo 2023) Il Commissario Tecnico dell’Italia Roberto Mancini è intervenuto in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro Malta, secondo impegno nel percorso di qualificazione a Euro 2024. Uno snodo già decisivo, dopo la sconfitta nella prima uscita contro l’Inghilterra, e che metterà ulteriore pressione agli azzurri, chiamati a vincere e a farlo con un risultato il più rotondo possibile. Malta-Italia, Mancini: “Mi aspetto una gara difficile” Nel suo intervento in sala stampa alla vigilia della gara con Malta, Roberto Mancini ha rimarcato l’importanza per l’Italia di non sottovalutare la sfida: “Mi aspetto una gara difficile, queste sfide lo sono tutte e se non riesci a sbloccarle un po’ ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 25 marzo 2023) Il Commissario Tecnico dell’Robertoè intervenuto inalla vigilia della sfida contro, secondo impegno nel percorso di qualificazione a Euro 2024. Uno snodo già decisivo, dopo la sconfitta nella prima uscita contro l’Inghilterra, e che metterà ulteriore pressione agli azzurri, chiamati a vincere e a farlo con un risultato il più rotondo possibile.: “Mi aspetto una gara difficile” Nel suo intervento in salaalla vigilia della gara con, Robertoha rimarcato l’importanza per l’di non sottovalutare la sfida: “Mi aspetto una gara difficile, queste sfide lo sono tutte e se non riesci a sbloccarle un po’ ...

