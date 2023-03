Conduttrice ha un malore improvviso in diretta tv: si mette le mani sul viso e collassa a terra, panico in studio – VIDEO (Di sabato 25 marzo 2023) Stanno facendo il giro del mondo queste immagini trasmesse in diretta sulla tv colombiana: la 35enne Conduttrice Elianis Garrido ha avuto un malore ed è collassata a terra mentre era in onda con il suo programma “Lo Sé Todo”. Nelle immagini si vede la donna mettersi le mani sul volto, poi dare le spalle allo schermo e accasciarsi a terra, mentre il co-conduttore Ariel Osorio chiede di lanciare la pubblicità e corre in suo soccorso. Subito gli altri presenti in studio sono accorsi in aiuto di Elianis, nell’attesa dei soccorritori: la Conduttrice è stata poi portata d’urgenza in ospedale dove è stata poi ricoverata. È toccato a Osorio chiarire ai telespettatori quanto accaduto: “Va tutto bene, Eli sta bene. Sta facendo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Stanno facendo il giro del mondo queste immagini trasmesse insulla tv colombiana: la 35enneElianis Garrido ha avuto uned èta amentre era in onda con il suo programma “Lo Sé Todo”. Nelle immagini si vede la donnarsi lesul volto, poi dare le spalle allo schermo e accasciarsi a, mentre il co-conduttore Ariel Osorio chiede di lanciare la pubblicità e corre in suo soccorso. Subito gli altri presenti insono accorsi in aiuto di Elianis, nell’attesa dei soccorritori: laè stata poi portata d’urgenza in ospedale dove è stata poi ricoverata. È toccato a Osorio chiarire ai telespettatori quanto accaduto: “Va tutto bene, Eli sta bene. Sta facendo ...

