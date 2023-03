Concorso Comune di Sondrio: Bando per Assistenti Sociali (Di sabato 25 marzo 2023) Il Comune di Sondrio ha indetto una Pubblica Selezione per la ricerca di Assistenti Sociali, a copertura di Vari Posti, in categoria D. Viene offerta assunzione con contratto a tempo determinato. Comune di Sondrio: Concorso per Assistenti Sociali L’Assistente Sociale é una tra le Figure più importanti dell’asset Comunale, si occupa di fornire aiuti concreti, ai cittadini più fragili, in tema di istruzione, famiglia, disabilità, indigenza, inclusione e molto altro. Lavora a stretto contatto con la popolazione e viene a conoscenza di situazioni delicate, é una Persona decisa e preparata che si prende cura di chi ne ha necessità senza distinzioni di alcun genere. Per partecipare al Bando serve laurea ... Leggi su posizioniaperte (Di sabato 25 marzo 2023) Ildiha indetto una Pubblica Selezione per la ricerca di, a copertura di Vari Posti, in categoria D. Viene offerta assunzione con contratto a tempo determinato.diperL’Assistente Sociale é una tra le Figure più importanti dell’asset Comunale, si occupa di fornire aiuti concreti, ai cittadini più fragili, in tema di istruzione, famiglia, disabilità, indigenza, inclusione e molto altro. Lavora a stretto contatto con la popolazione e viene a conoscenza di situazioni delicate, é una Persona decisa e preparata che si prende cura di chi ne ha necessità senza distinzioni di alcun genere. Per partecipare alserve laurea ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GibelliTiziana : RT @Masssimilianoo: Qualche tempo fa c'è stato un concorso indetto dal comune di Milano per l'assunzione di cento tecnici per il PNRR: si s… - quartomiglio : Il Comune di Roma vuole più dipendenti, 1500 assunzioni nel 2023. In arrivo il concorso per i vigili - comuneimer : Determinazione del 24/03/2023: Bando di concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno… - bobtrobb : RT @Periferiacapit1: Il Comune di Roma vuole più dipendenti, 1500 assunzioni nel 2023. In arrivo il concorso per i vigili. - profarchitetto : #concorsi Nuoro, un progetto di rigenerazione per l'area tra il centro storico e il Monte Ortobene - Il Comune di N… -