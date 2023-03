Concorso Comune di Sassari: Bando per 1 Addetto Stampa (Di sabato 25 marzo 2023) Il Comune di Sassari ha emesso un Bando di Concorso per selezionare 1 Addetto Stampa, Istruttore Direttivo, in categoria D1. Viene offerta assunzione con contratto a tempo indeterminato. Comune di Sassari: Concorso per 1 Addetto Stampa L’Addetto Stampa é la Persona deputata ad intrattenere rapporti pubblici con Personalità ed Enti esterni, redige testi, organizza conferenze, gestisce le pubblicazioni istituzionali sia su carta che nei social media, e ne controlla la diffusione. Per partecipare al Bando serve laurea magistrale in materia specifica, cittadinanza italiana, padronanza della lingua inglese, conoscenza dei moderni sistemi di ... Leggi su posizioniaperte (Di sabato 25 marzo 2023) Ildiha emesso undiper selezionare 1, Istruttore Direttivo, in categoria D1. Viene offerta assunzione con contratto a tempo indeterminato.diper 1L’é la Persona deputata ad intrattenere rapporti pubblici con Personalità ed Enti esterni, redige testi, organizza conferenze, gestisce le pubblicazioni istituzionali sia su carta che nei social media, e ne controlla la diffusione. Per partecipare alserve laurea magistrale in materia specifica, cittadinanza italiana, padronanza della lingua inglese, conoscenza dei moderni sistemi di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GibelliTiziana : RT @Masssimilianoo: Qualche tempo fa c'è stato un concorso indetto dal comune di Milano per l'assunzione di cento tecnici per il PNRR: si s… - quartomiglio : Il Comune di Roma vuole più dipendenti, 1500 assunzioni nel 2023. In arrivo il concorso per i vigili - comuneimer : Determinazione del 24/03/2023: Bando di concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno… - bobtrobb : RT @Periferiacapit1: Il Comune di Roma vuole più dipendenti, 1500 assunzioni nel 2023. In arrivo il concorso per i vigili. - profarchitetto : #concorsi Nuoro, un progetto di rigenerazione per l'area tra il centro storico e il Monte Ortobene - Il Comune di N… -