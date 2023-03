Comunicato ultras Salernitana inascoltato la città e la provincia si colorano d’azzurro (Di sabato 25 marzo 2023) Il Comunicato degli ultras della Salernitana sembra destinato a cadere nel vuoto. Tante bandiere del Napoli spuntano in vista del terzo Scudetto. Pontecagnano, cittadina in provincia di Salerno, sta vivendo l’entusiasmo del terzo Scudetto del Napoli imminente, come dimostrano le numerose bandiere azzurre spuntate sui balconi dei palazzi. Nonostante sia perlopiù un feudo di tifosi salernitani, non mancano pontecagnanesi che con orgoglio espongono i vessilli della squadra azzurra, suscitando l’indignazione degli ultras granata della Salernitana. Gli ultras granata hanno pubblicato un Comunicato per ricordare che “a Salerno solo la Salernitana, che rappresenta la tradizione e la memoria storica di un intero popolo. Napoli sta per vivere ... Leggi su napolipiu (Di sabato 25 marzo 2023) Ildeglidellasembra destinato a cadere nel vuoto. Tante bandiere del Napoli spuntano in vista del terzo Scudetto. Pontecagnano, cittadina indi Salerno, sta vivendo l’entusiasmo del terzo Scudetto del Napoli imminente, come dimostrano le numerose bandiere azzurre spuntate sui balconi dei palazzi. Nonostante sia perlopiù un feudo di tifosi salernitani, non mancano pontecagnanesi che con orgoglio espongono i vessilli della squadra azzurra, suscitando l’indignazione degligranata della. Gligranata hanno pubblicato unper ricordare che “a Salerno solo la, che rappresenta la tradizione e la memoria storica di un intero popolo. Napoli sta per vivere ...

