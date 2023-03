Come sta Raspadori? C’è la notizia ufficiale dal Napoli (Di sabato 25 marzo 2023) Il campionato di Serie A è fermo a causa della sosta per gli impegni delle Nazionali, ma non per questo il Napoli si ferma. Per i calciatori che non sono stati convocati dalle proprie nazionali si è infatti svolta la consueta seduta di allenamento, che ha dato comunque due indicazioni per Luciano Spalletti. Report allenamento Napoli, le ultime su Demme e Raspadori Di seguito il report ufficiale dell’allenamento odierno, pubblicato dal Napoli sul proprio sito: Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato riprenderà domenica 2 Aprile con Napoli-Milan in programma allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 28esima giornata di Serie A. Il ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 25 marzo 2023) Il campionato di Serie A è fermo a causa della sosta per gli impegni delle Nazionali, ma non per questo ilsi ferma. Per i calciatori che non sono stati convocati dalle proprie nazionali si è infatti svolta la consueta seduta di allenamento, che ha dato comunque due indicazioni per Luciano Spalletti. Report allenamento, le ultime su Demme eDi seguito il reportdell’allenamento odierno, pubblicato dalsul proprio sito: Seduta mattutina per ilall’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato riprenderà domenica 2 Aprile con-Milan in programma allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 28esima giornata di Serie A. Il ...

