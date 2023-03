Come sta Jerry Calà dopo l’infarto: «Adesso mi riposerò andando a vedere i cantieri. Ringrazio Napoli per avermi salvato la vita» (Di sabato 25 marzo 2023) L’attore Jerry Calà è stato colpito una settimana fa da un infarto mentre lavorava al suo film a Napoli. L’ospedale l’ha dimesso e Adesso sta «bene. Mercoledì è venuto a prendermi mio figlio da Verona, abbiamo preso il treno e la sera a cena eravamo a casa. Ho superato questo piccolo incubo. Beh, insomma, neanche tanto piccolo». Nell’intervista rilasciata a Barbara Visentin per il Corriere della Sera l’ex Gatto di vicolo Miracoli dice che ha avuto molta paura: «La prima sensazione è quella di un’indigestione e con questo ragionamento stavo perdendo un po’ di tempo. Ero da solo in hotel. Avevo cenato in camera e ho iniziato a sentire un dolore al petto abbastanza forte. SicCome venivo da una settimana di riprese in esterni in Molise dove abbiamo preso un sacco di freddo mi son detto “sarà quello. O il ... Leggi su open.online (Di sabato 25 marzo 2023) L’attoreè stato colpito una settimana fa da un infarto mentre lavorava al suo film a. L’ospedale l’ha dimesso esta «bene. Mercoledì è venuto a prendermi mio figlio da Verona, abbiamo preso il treno e la sera a cena eravamo a casa. Ho superato questo piccolo incubo. Beh, insomma, neanche tanto piccolo». Nell’intervista rilasciata a Barbara Visentin per il Corriere della Sera l’ex Gatto di vicolo Miracoli dice che ha avuto molta paura: «La prima sensazione è quella di un’indigestione e con questo ragionamento stavo perdendo un po’ di tempo. Ero da solo in hotel. Avevo cenato in camera e ho iniziato a sentire un dolore al petto abbastanza forte. Sicvenivo da una settimana di riprese in esterni in Molise dove abbiamo preso un sacco di freddo mi son detto “sarà quello. O il ...

