Combinata nordica | Coppa del Mondo Lahti 2023 | vince Riiber | ma Lamparter si prende la Sfera di Cristallo

Jarl Magnus Riiber ha vinto la Gundersen di Lahti, penultima gara stagionale della Coppa del Mondo 2022/2023 di Combinata nordica maschile. Il norvegese ha fatto la differenza sugli sci stretti dopo il segmento di salto, distanziando tutti e andando a recuperare l'estone Kristjan Ilves per poi batterlo in volata. A completare il podio, staccato di oltre 55 secondi, un altro norvegese: Jens Luraas Oftebro si è preso il terzo posto battendo allo sprint i finlandesi Herola e Hirvonen. Solo undicesimo Johannes Lamparter, ma l'austriaco festeggia comunque la vittoria della classifica generale di Coppa del Mondo. In casa Italia l'unico azzurro a punti è Aaron Kostner, che ha chiuso in ventiquattresima posizione.

