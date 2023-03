Combinata nordica, Coppa del Mondo Lahti 2023: Jarl Magnus Riiber batte Ilves. 24mo Kostner (Di sabato 25 marzo 2023) Penultima gara per la Coppa del Mondo di Combinata nordica. L’ultimo week-end, in quel di Lahti, ha visto una Gundersen nella quale lo scenario è stato il consueto delle ultime uscite: terza vittoria di fila per Jarl Magnus Riiber nel massimo circuito internazionale, cinque se si contano anche quelle dei Mondiali. Il norvegese doveva riscattare la sconfitta arrivata ieri nella team sprint e lo ha fatto nel migliore dei modi: in coppia con l’estone Kristjan Ilves è riuscito a staccare il rivale sul finale trionfando senza patemi. Un gruppone è andato a giocarsi la terza piazza: ad agguantare il podio Jens Luraas Oftebro davanti a due finlandesi, Ilkka Herola ed Eero Hirvonen. 24ma piazza per Aaron Kostner, migliore ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) Penultima gara per ladeldi. L’ultimo week-end, in quel di, ha visto una Gundersen nella quale lo scenario è stato il consueto delle ultime uscite: terza vittoria di fila pernel massimo circuito internazionale, cinque se si contano anche quelle dei Mondiali. Il norvegese doveva riscattare la sconfitta arrivata ieri nella team sprint e lo ha fatto nel migliore dei modi: in coppia con l’estone Kristjanè riuscito a staccare il rivale sul finale trionfando senza patemi. Un gruppone è andato a giocarsi la terza piazza: ad agguantare il podio Jens Luraas Oftebro davanti a due finlandesi, Ilkka Herola ed Eero Hirvonen. 24ma piazza per Aaron, migliore ...

