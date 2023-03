Colpo di Giletti, chi invita in studio: spogliarello per un'intervista, spunta il "noto giornalista"? (Di sabato 25 marzo 2023) De Benedetti messo alle strette da Giletti: "Il Pd? Mi fa inc***re" Protagonista dell'intervista faccia a faccia con Giletti sarà Enrico Mentana: il direttore del TG La7 dirà la sua sui temi che ... Leggi su iltempo (Di sabato 25 marzo 2023) De Benedetti messo alle strette da: "Il Pd? Mi fa inc***re" Protagonista dell'faccia a faccia consarà Enrico Mentana: il direttore del TG La7 dirà la sua sui temi che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : 'Spogliarello per un'intervista', chi trema. Colpo di #Giletti, chi porta in trasmissione: tam tam impazzito… - melissa6412 : Colpo di scena Giletti torna in Rai, 'al posto di.........' Ma la RAI us... - nexusSEI_6 : RT @ritaperazzini: @GiovaQuez Travaglio, Orsini e Giletti in sol colpo è troppo anche per me. Comunque se pensano di stare in dittatura, l… - ritaperazzini : @GiovaQuez Travaglio, Orsini e Giletti in sol colpo è troppo anche per me. Comunque se pensano di stare in dittatu… -