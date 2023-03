Claudio e Ferdinando, amicizia finita in tragedia: morti a 17 e 22 anni. Grave un amico (Di sabato 25 marzo 2023) Terribile incidente stradale ad Afragola (Napoli): coinvolti tre giovani che viaggiavano su un’auto – una Peugeot 207 – che stando a una prima ricostruzione ha sbandato e si è schiantata contro un muro: l’incidente si è verificato in via San Marco, all’altezza del civico 195. Immediatamente sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso di due dei tre ragazzi. A perdere la vita sono stati Claudio De Rosa, 17 anni e Ferdinando Iaquino, 22 anni. Un loro amico, che si trovava in auto insieme a loro, classe 2003, è invece ricoverato in gravi condizioni in ospedale: sarebbe in pericolo di vita a causa di una emorragia cerebrale. De Rosa è morto sul colpo, mentre Iaquino è deceduto poco dopo il suo arrivo al Cardarelli di Napoli a causa delle ferite ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 25 marzo 2023) Terribile incidente stradale ad Afragola (Napoli): coinvolti tre giovani che viaggiavano su un’auto – una Peugeot 207 – che stando a una prima ricostruzione ha sbandato e si è schiantata contro un muro: l’incidente si è verificato in via San Marco, all’altezza del civico 195. Immediatamente sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso di due dei tre ragazzi. A perdere la vita sono statiDe Rosa, 17Iaquino, 22. Un loro, che si trovava in auto insieme a loro, classe 2003, è invece ricoverato in gravi condizioni in ospedale: sarebbe in pericolo di vita a causa di una emorragia cerebrale. De Rosa è morto sul colpo, mentre Iaquino è deceduto poco dopo il suo arrivo al Cardarelli di Napoli a causa delle ferite ...

