Claudio Amendola e la dipendenza dalle droghe: "Ne sono uscito grazie ai figli"

Intervistato durante Belve, Claudio Amendola ha raccontato come sia uscito dalla dipendenza da cocaina, e ha brevemente toccato la separazione da Francesca Neri.

