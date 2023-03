Classifica Mondiale MotoGP 2023: Francesco Bagnaia al comando! (Di sabato 25 marzo 2023) Il Mondiale MotoGP 2023 si preannuncia altamente avvincente e appassionante. Si incomincia nel weekend del 24-26 marzo con il GP del Portogallo a Portimao, debutta anche la grande novità della sprint race. Francesco Bagnaia si presenta da Campione del Mondo e cercherà di difendere il titolo iridato. Il ribattezzato Pecco se la dovrà vedere con una concorrenza spietata guidata da Fabio Quartararo e Marc Marquez. Di seguito la Classifica del Mondiale MotoGP 2023. Classifica Mondiale MotoGP 2023 (dopo la sprint race del GP del Portogallo) 1. Francesco Bagnaia (Ducati) 12 punti 2. Jorge Martin (Ducati) 9 3. Marc Marquez (Honda) 7 4. Jack ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) Ilsi preannuncia altamente avvincente e appassionante. Si incomincia nel weekend del 24-26 marzo con il GP del Portogallo a Portimao, debutta anche la grande novità della sprint race.si presenta da Campione del Mondo e cercherà di difendere il titolo iridato. Il ribattezzato Pecco se la dovrà vedere con una concorrenza spietata guidata da Fabio Quartararo e Marc Marquez. Di seguito ladel(dopo la sprint race del GP del Portogallo) 1.(Ducati) 12 punti 2. Jorge Martin (Ducati) 9 3. Marc Marquez (Honda) 7 4. Jack ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... partimeasylover : @LucaBizzarri Siamo più indietro nella classifica della libertà di stampa che in quella del fascismo a livello mond… - Alessioonthesee : RT @Alternativa_it: 'Nessun rimpianto', Novak Djokovic non fa passi indietro rispetto alla sua scelta di non vaccinarsi, anche se gli è cos… - dacicus22 : @CostiMaurizio @DanieleP60 @rusembitaly I criminali numero uno sono gli americani caro mio. Che la Russia abbia una… - ItalianPolitics : Per capirci meglio, la Libia è al 21° posto (94.3 punti), lo Yemen è al 1° e l'Afghanistan è all'8° nella classific… - alessandrapred3 : RT @daniel_sempere1: @Gitro77 Quanto sono servili e parziali i media italiani! Non è un caso se il nostro Paese è scivolato al 58° posto (d… -