Classifica Coppa del Mondo combinata nordica 2022-2023: Johannes Lamparter vince la generale! (Di sabato 25 marzo 2023) Classifica COPPA DEL MONDO combinata nordica 2022-2023 1 Lamparter Johannes AUT 1349 COPPA DEL MONDO ASSEGNATA 2 OFTEBRO Jens Luraas NOR 1233 3 SCHMID Julian GER 1197 4 RIIBER Jarl Magnus NOR 1023 5 ILVES Kristjan EST 693 6 GEIGER Vinzenz GER 683 7 REHRL Franz-Josef AUT 678 8 HEROLA Ilkka FIN 581 9 MUHLETHALER Laurent FRA 542 10 FAISST Manuel GER 534 11 RETTENEGGER Stefan AUT 495 12 YAMAMOTO Ryota JPN 492 13 BAUD Matteo FRA 477 14 GRAABAK Joergen NOR 446 15 HIRVONEN Eero FIN 376 16 RYDZEK Johannes GER 374 17 SEIDL Mario AUT 347 18 FRENZEL Eric GER 334 19 FRITZ Martin AUT 292 20 LANGE Jakob GER 266 21 GREIDERER Lukas AUT 241 22 ANDERSEN Espen NOR 225 23 RIESSLE Fabian GER 223

