Città, ecco quanto spendono per infrastrutture stradali (Di sabato 25 marzo 2023) (Adnkronos) – quanto costano alle Città italiane le infrastrutture stradali (TABELLA GENERALE, 1)? A rivelarlo un report realizzato per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, che, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, ha stilato una classifica dei costi sostenuti nel 2021 dai capoluoghi di Provincia (per questa voce di spesa non sono presi in esame i dati delle Regioni in quanto in questo caso non comparabili) per il mantenimento dei loro uffici e delle loro strutture, con tanto di assegnazione di rating. Il Centro Ricerche della Fondazione, infatti, analizza tutti i dati finanziari ufficiali dell’ente pubblico in questione e attraverso algoritmi di ricerca scientifica individua potenziali sprechi, ovvero spese critiche nei conti pubblici. Le spese dell’ente ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 marzo 2023) (Adnkronos) –costano alleitaliane le(TABELLA GENERALE, 1)? A rivelarlo un report realizzato per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, che, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, ha stilato una classifica dei costi sostenuti nel 2021 dai capoluoghi di Provincia (per questa voce di spesa non sono presi in esame i dati delle Regioni inin questo caso non comparabili) per il mantenimento dei loro uffici e delle loro strutture, con tanto di assegnazione di rating. Il Centro Ricerche della Fondazione, infatti, analizza tutti i dati finanziari ufficiali dell’ente pubblico in questione e attraverso algoritmi di ricerca scientifica individua potenziali sprechi, ovvero spese critiche nei conti pubblici. Le spese dell’ente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... team_world : Vi ricordiamo che per domani sono state organizzate delle visioni di gruppo per vivere #AllOfThoseVoicesItalia insi… - trinchelino : RT @erretti42: Semi al posto delle piante e bandi deserti: il pasticcio sui 6 milioni di alberi con i soldi del Pnrr. E l'Italia rischia di… - LOLAPEREZ16 : RT @erretti42: Semi al posto delle piante e bandi deserti: il pasticcio sui 6 milioni di alberi con i soldi del Pnrr. E l'Italia rischia di… - SMontegranaro : RT @erretti42: Semi al posto delle piante e bandi deserti: il pasticcio sui 6 milioni di alberi con i soldi del Pnrr. E l'Italia rischia di… - ANNAQuercia : In quali città italiane si dicono più parolacce? Ecco la classifica -

Acqua, allerta sulle alpi. La situazione tra Cervinia e Zermatt ... ecco come alcune regioni del nostro Paese stanno cercano con diversi strumenti una strategia per ... il sindaco di Genova, Marco Bucci, progetta di realizzare il nuovo dissalatore della città . Lo ... Biblioteca di Latina, la riapertura impossibile: ancora un anno e mezzo di lavori 'È necessario dare un segnale alla città - dice - non si può andare avanti con questo vuoto in un ... L'ANTEFATTO Ecco, il resto dei lavori, quelli che consentiranno l'apertura di tutta la biblioteca. ... Roma, domani l'ultima domenica ecologica: stop alle auto, via libera alle elettriche. Ecco chi può circolare Deroghe anche per i mezzi del trasporto collettivo pubblico e privato, taxi e autovetture degli Ncc, i mezzi del car sharing e car pooling, i veicoli con le targhe del corpo diplomatico e di Città ... ...come alcune regioni del nostro Paese stanno cercano con diversi strumenti una strategia per ... il sindaco di Genova, Marco Bucci, progetta di realizzare il nuovo dissalatore della. Lo ...'È necessario dare un segnale alla- dice - non si può andare avanti con questo vuoto in un ... L'ANTEFATTO, il resto dei lavori, quelli che consentiranno l'apertura di tutta la biblioteca. ...Deroghe anche per i mezzi del trasporto collettivo pubblico e privato, taxi e autovetture degli Ncc, i mezzi del car sharing e car pooling, i veicoli con le targhe del corpo diplomatico e di... Città, ecco quanto spendono per infrastrutture stradali Adnkronos