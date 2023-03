Cioffi ritira la lista “Noi C’Entriamo” | “Non ci sono più le condizioni per un progetto”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiMaddaloni (Ce) – Con le prossime amministrative di Maggio, la“Noi” che appoggiava la coalizione dell’amico Claudio Petrone non prenderà parte. “Purtroppo con enorme rammarico devo comunicare il ritiro della miaNoi” dichiara. Il motivo? “Ho evidenziato la mia disponibilità pubblicamente a scendere in campo, ma oggi dopo il ritiro di due liste nazionali dalla coalizione, non cipiù leiniziali per continuare a sostenere ildel polo allargato. Dopo aver costruito un gruppo di uomini e donne, che non finirò mai di ringraziare, pronti a spendersi in prima persona con un miaCivica, ho dovuto constatare con enorme disappunto la profonda e ...