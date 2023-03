Ciclismo | Settimana Coppi e Bartali 2023 | Cavagna vince ultima tappa | Schmid la classifica generale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Ciclismo La Settimana #CoppieBartali si chiude con il trionfo della Soudal Quick Step. #Cavagna vince la cronometr… - cyclingoo : ?? Settimana Coppi e Bartali 2023, festa finale per la Soudal-QuickStep: tappa a Cavagna, generale a Mauro Schmid /… - RSIsport : ????????? Mauro Schmid è il primo svizzero a fare sua la settimana Coppi-Bartali - ComuneCarpi : RT @PMTerredargine: #PMTerredargine #GaraciclisticaCoppiBartali Si è conclusa l'ultima tappa della settimana di ciclismo internazionale ' C… - PMTerredargine : #PMTerredargine #GaraciclisticaCoppiBartali Si è conclusa l'ultima tappa della settimana di ciclismo internazionale… -

Ciclismo: Giro d'Italia o Settimana Tricolore Lucca ha scelto la corsa rosa LA NAZIONE

Festa doppia per la Soudal – Quick Step a Carpi, nell’ultima giornata della Settimana Internazionale Coppi e Bartali: vittoria di tappa (una cronometro di 18,6 km) per il francese Remi Cavagna e ...Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della quinta ed ultima tappa della Settimana Internazionali Coppi&Bartali 2023, breve corsa a tappe, giunta alla trentottesima edizione, ...