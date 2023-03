Ciccio e Tore | Si riaprono le indagini per i bambini caduti nel pozzo | “Erano ancora vivi | Chi li ha lasciati morire la dentro”

(Di sabato 25 marzo 2023) E’ stata richiesta la riapertura delleperche venne archiviata. Stiamo parlando dei duedi Gravina di Puglia scomparsi il 5 giugno del 2006, quando avevano 13 e 11 anni. Le ricerche sono continuate a lungo, finché il loro papà non è stato accusato di omicidio e occultamento di cadavere. Accuso che lo ha portato a scontare una condanna di tre mesi. Fin quando, il 25 febbraio del 2008, sono stati trovati neldi un antico casolare. La casa dalle cento stanze viene chiamato, posto in cui i ragazzini avrebbero trovato la fine della loro vita. Oggi i genitori premono per riaprire le. La mamma è convinta che in quel momento nonda soli: “Fu molto più di una prova di coraggio. I miei figli furono istigati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 361_magazine : Morte di Ciccio e Tore, la madre chiede la riapertura del caso - 361_magazine : Morte di Ciccio e Tore, la madre chiede la riapertura del caso - SoniaSamoggia : RT @fanpage: La mamma di Ciccio e Tore, i due bambini scomparsi nel 2006 a Gravina di Puglia e trovati morti 2 anni dopo nella cisterna di… - Vanganel : RT @fanpage: La mamma di Ciccio e Tore, i due bambini scomparsi nel 2006 a Gravina di Puglia e trovati morti 2 anni dopo nella cisterna di… - angiuoniluigi : RT @fanpage: La mamma di Ciccio e Tore, i due bambini scomparsi nel 2006 a Gravina di Puglia e trovati morti 2 anni dopo nella cisterna di… -

Leggi anche, a 15 anni dalla morte il padre Filippo Pappalardi chiede giustizia: 'Riaprite le indagini, chi sa parli' Prima in carcere e poi a processo: una persona su tre aspetta la ...La mamma dei due ragazzini, trovati senza vita in una cisterna 20 mesi dopo la loro scomparsa, avvenuta il 5 giugno del 2006, ha chiesto di riaprire le indagini: 'Non erano mai andati lì da soli, sono ...Leggi Anchesenza pace, profanate le tombe dei fratellini morti in una cisterna Le testimonianze che non tornano - Per la donna ci sono troppe incongruenze nelle testimonianze degli ...

Perché la madre di Ciccio e Tore chiede la riapertura delle indagini ... Fanpage.it

La mamma di Ciccio e Tore, i due bambini scomparsi nel 2006 a Gravina di Puglia e trovati morti 2 anni dopo nella cisterna di un casolare, chiede la ...I fratelli Francesco e Salvatore (Ciccio e Tore), 13 e 11 anni, sparirono il 5 giugno 2006 a Gravina di Puglia (nella città metropolitana di Bari). Venti mesi dopo i loro corpi furono trovati senza vi ...