CIAO MASCHIO | NUNZIA DE GIROLAMO FA CONFESSARE TRE UOMINI FAMOSI

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 25 marzo 2023) Gli ospiti della nona puntata di, in onda sabato 25 Marzo in seconda serata su Rai1, saranno il comico e volto tv Gene Gnocchi, l’attore e giudice di ‘’Ballando con Le stelle’’ Fabio Canino e il comico e volto di ‘’Stasera tutto è possibile’’ Francesco Procopio. Alla conduzioneDe. In uno studio completamente rivoluzionato, che seguirà il modello scenografico di quei club per soli gentil, la nona puntata avrà come filo conduttore il tema dei sensi di colpa. Declinato con i tre ospiti, ma anche dalla stessa conduttrice nel monologo introduttivo.chiederà ai tre ospiti se hanno mai provato un senso di colpa nei confronti di un amore, dei genitori, dei figli, e se il senso di colpa porta a stati di profonda sofferenza. La discussione del tema ...