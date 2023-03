“Ci siamo lasciati”. UeD, l’addio improvviso della coppia. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato (Di sabato 25 marzo 2023) Negli ultimi anni le coppie che riescono ad instaurare un legame duraturo fuori dal programma Uomini e Donne sono sempre meno. Proprio per questo motivo, dal prossimo anno pare che Maria De Filippi e la redazione vogliano adottare dei cambiamenti per cercare di sbloccare la situazione. Pare vogliano abbassare l’età delle dame e dei cavalieri del trono over, e alzare invece l’età in quello classico. Proprio nelle ultime ore vi è stato l’addio di una coppia creatasi da pochissimo fuori dal programma. È stata proprio la donna ad avvertire il pubblico, tramite una storia Instagram, della rottura avvenuta tra la coppia. La donna in questione è stata più volte a centro studio in questa edizione di Uomini e Donne, in quanto spesso protagonista di litigi con il cavaliere Riccardo Guarnieri, con il quale aveva intrapreso ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 25 marzo 2023) Negli ultimi anni le coppie che riescono ad instaurare un legame duraturo fuori dal programma Uomini e Donne sono sempre meno. Proprio per questo motivo, dal prossimo anno pare che Maria De Filippi e la redazione vogliano adottare dei cambiamenti per cercare di sbloccare la situazione. Pare vogliano abbassare l’età delle dame e dei cavalieri del trono over, e alzare invece l’età in quello classico. Proprio nelle ultime ore vi è statodi unacreatasi da pochissimo fuori dal programma. È stata proprio la donna ad avvertire il pubblico, tramite una storia Instagram,rottura avvenuta tra la. La donna in questione è stata più volte a centro studio in questa edizione di Uomini e Donne, in quanto spesso protagonista di litigi con il cavaliere Riccardo Guarnieri, con il quale aveva intrapreso ...

