Ci risiamo: l’Ue vuole imporre il Mes all’Italia. Meloni (per ora) resiste (Di sabato 25 marzo 2023) Roma, 25 mar – Il Mes di nuovo proposto all’Italia. Sarebbe meglio dire quasi “imposto”, vista l’insistenza con cui i quadri dirigenti Ue stanno conducendo il “pressing” verso il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, come riportato dall’Ansa. l’Ue vuole imporre il Mes all’Italia Il Mes all’Italia a tutti i costi. L’atteggiamento dei vertici Ue di questi giorni è poco equivocabile. “Andare avanti”, tuona il presidente dell’Eurogruppo Paschal Donohoe, aggiungendo quanto sia necessario procedere “con la piena ratifica del Meccanismo Europeo di Stabilità, per assicurare che il Fondo di risoluzione unico abbia il supporto che è stato già concordato che debba avere”. Poi la gentile “concessione” di presunta sovranità: “Il modo in cui ciò accadrà spetta al Parlamento ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 25 marzo 2023) Roma, 25 mar – Il Mes di nuovo proposto. Sarebbe meglio dire quasi “imposto”, vista l’insistenza con cui i quadri dirigenti Ue stanno conducendo il “pressing” verso il presidente del Consiglio Giorgia, come riportato dall’Ansa.il MesIl Mesa tutti i costi. L’atteggiamento dei vertici Ue di questi giorni è poco equivocabile. “Andare avanti”, tuona il presidente dell’Eurogruppo Paschal Donohoe, aggiungendo quanto sia necessario procedere “con la piena ratifica del Meccanismo Europeo di Stabilità, per assicurare che il Fondo di risoluzione unico abbia il supporto che è stato già concordato che debba avere”. Poi la gentile “concessione” di presunta sovranità: “Il modo in cui ciò accadrà spetta al Parlamento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zamberlett : RT @AdmiralReloade1: Per così come è strutturata la UE, non possono esistere ne la Civiltà ne l'Umanesimo è solo una mera questione di dena… - CARLA60970856 : RT @AdmiralReloade1: Per così come è strutturata la UE, non possono esistere ne la Civiltà ne l'Umanesimo è solo una mera questione di dena… - AdmiralReloade1 : Per così come è strutturata la UE, non possono esistere ne la Civiltà ne l'Umanesimo è solo una mera questione di d… -