Chris Horner diventa pompiere di Red Bull | “Calma | ragazzi!”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 25 marzo 2023) È tutto quanto meravigliosamente bello nel Pianeta perfetto creato dalla Red: dopo aver vinto il titolo mondiale con Max Verstappen per due volte consecutive, la scuderia del Toro si appresta a vivere un’altra annata da assoluta protagonista dopo aver cannibalizzato le prime due uscite ufficiali del Mondiale 2023 di Formula 1. L’unico rischio, per adesso, potrebbe derivare dall’eccessiva tranquillità degli austriaci che incapperebbero, nel caso, nel sempre pericoloso calo di tensione. Proprio per questo motivo,ha richiamato sull’attenti tutto l’ambiente parlando della lunghezza di questo campionato. Le dichiarazioni didi Red(PhotoCredit: red.com)“Siamo davvero all’inizio della stagione – ha detto...