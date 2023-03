"Chiarito molto". Macron, la conferma (pesante) sulla Meloni (Di sabato 25 marzo 2023) "Ieri sera abbiamo avuto un'ottima discussione con il presidente del consiglio Meloni, che ha Chiarito molti argomenti e anzi definito i modi in cui possiamo andare avanti insieme a livello bilaterale ed europeo. Penso che sia una nostra responsabilità. Abbiamo infatti accennato alla situazione in Tunisia dove è molto preoccupante la grande tensione politica, la crisi economica e sociale che imperversa in assenza di un accordo con il Fondo monetario internazionale che porta prima a una crisi per la stessa Tunisia, una grandissima destabilizzazione del paese, della regione. E l'aumento della pressione migratoria sull'Italia e sull'Unione Europea e quindi la nostra volontà di agire insieme per poter aiutare la Tunisia a ritrovare stabilità politica e, speriamo, a raggiungere un accordo con il Fondo Monetario Internazionale", le parole di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) "Ieri sera abbiamo avuto un'ottima discussione con il presidente del consiglio, che hamolti argomenti e anzi definito i modi in cui possiamo andare avanti insieme a livello bilaterale ed europeo. Penso che sia una nostra responsabilità. Abbiamo infatti accennato alla situazione in Tunisia dove èpreoccupante la grande tensione politica, la crisi economica e sociale che imperversa in assenza di un accordo con il Fondo monetario internazionale che porta prima a una crisi per la stessa Tunisia, una grandissima destabilizzazione del paese, della regione. E l'aumento della pressione migratoria sull'Italia e sull'Unione Europea e quindi la nostra volontà di agire insieme per poter aiutare la Tunisia a ritrovare stabilità politica e, speriamo, a raggiungere un accordo con il Fondo Monetario Internazionale", le parole di ...

