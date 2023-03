Chi sono i figli di Pino Insegno, Matteo, Francesco, Alessandro e Valerio (Di sabato 25 marzo 2023) Pino Insegno ha quattro figli, nati da due relazioni diverse. Francesco, nato nel 1998, e Matteo, nato nel 2003 sono i figli di Roberta Lanfranchi, storica compagna del conduttore e doppiatore. Entrambi non hanno intrapreso la carriera dei genitori ma si sono distinti nello sport: uno gioca a pallacanestro e l’altro nelle giovanili della Lazio. Alessandro (nato nel 2014) e Valerio (nato nel 2019), invece, sono i figli più piccoli, avuti con l’attuale compagna Alessia Navarro. Valerio, in particolare, è quello su cui Insegno ha più attenzioni, come rivela lui stesso in una intervista: “La cosa che mi dispiace è che quando mi incontrano con mio ... Leggi su cinemaserietv (Di sabato 25 marzo 2023)ha quattro, nati da due relazioni diverse., nato nel 1998, e, nato nel 2003di Roberta Lanfranchi, storica compagna del conduttore e doppiatore. Entrambi non hanno intrapreso la carriera dei genitori ma sidistinti nello sport: uno gioca a pallacanestro e l’altro nelle giovanili della Lazio.(nato nel 2014) e(nato nel 2019), invece,più piccoli, avuti con l’attuale compagna Alessia Navarro., in particolare, è quello su cuiha più attenzioni, come rivela lui stesso in una intervista: “La cosa che mi dispiace è che quando mi incontrano con mio ...

