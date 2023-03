Chi sono i figli di Johnny Depp, Lily Rose e Jack (Di sabato 25 marzo 2023) Johnny Depp ha due figli, Lily Rose e John Christopher, detto Jack, nati dalla relazione avuta con l’attrice e cantante francese Vanessa Paradis, cui è stato legato per 14 anni, prima della separazione avvenuta nel 2012. Lily-Rose, nata a Parigi nel 1999, è la figlia maggiore di Johnny Depp. Da sempre sotto la luce dei riflettori, la giovane (dalla straordinaria somiglianza con la madre Vanessa) è un’attrice e modella nota, fra le altre cose, per aver prestato il volto alla prestigiosa casa di moda Chanel. Durante le riprese del film Il re, Lily Rose ha iniziato una relazione durata due anni con il collega Timothée Chalamet; ha inoltre aderito a progetti a sostegno ... Leggi su cinemaserietv (Di sabato 25 marzo 2023)ha duee John Christopher, detto, nati dalla relazione avuta con l’attrice e cantante francese Vanessa Paradis, cui è stato legato per 14 anni, prima della separazione avvenuta nel 2012., nata a Parigi nel 1999, è laa maggiore di. Da sempre sotto la luce dei riflettori, la giovane (dalla straordinaria somiglianza con la madre Vanessa) è un’attrice e modella nota, fra le altre cose, per aver prestato il volto alla prestigiosa casa di moda Chanel. Durante le riprese del film Il re,ha iniziato una relazione durata due anni con il collega Timothée Chalamet; ha inoltre aderito a progetti a sostegno ...

