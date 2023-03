Chi è Samuele Segreto di Amici 22? Età e Instagram (Di sabato 25 marzo 2023) Andiamo a conoscere Samuele Segreto, studente di danza di Amici 22 L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 25 marzo 2023) Andiamo a conoscere, studente di danza di22 L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... samuele_panzeri : Mah. A me ‘ste cose non piaceranno mai, non so cosa farci. Se fai tutta la sessione P12 alla ricerca di chi aggan… - LrLucaruocco : @poesiadeimotori Mediocre? Ma ti rendi conto di quello che stai dicendo? È mediocre dire che chi è più bravo di te… - lacittanews : Giovane, determinato e geniale, Samuele Segreto è l'attore di Stranizza d'amuri ma è anche un provetto ballerino...… - sparklelemony : RT @eternaurll: io non so veramente chi glielo abbia fatto fare a samuele di entrare là dentro e passare come uno squattrinato capitato lì… - eternaurll : io non so veramente chi glielo abbia fatto fare a samuele di entrare là dentro e passare come uno squattrinato capi… -