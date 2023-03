Chi è Aaron: il cantante di Amici 2023 (Di sabato 25 marzo 2023) Aaron è uno dei cantanti di Amici 2023, il talent di Maria De Filippi giunto alla fase serale e in onda ogni sabato su Canale 5. Edoardo Boari (questo il suo vero nome) ha scelto di intraprendere la strada del canto ma non disdegna la danza. Aaron è appassionato di ballo e canto, ma alla fine ha deciso di specializzarsi in questa disciplina. Allievo di Rudy Zerbi, nasce nel 2005 a Nocera Umbra (provincia di Perugia). Il suo nome d’arte è Aaron Cenere, anche se è conosciuto e presentato, il più delle volte, semplicemente come Aaron. Giovanissimo, si appassiona sia alla alla danza che al canto. In particolar modo di specializza alla urban dance, ma quando all’età di 14 anni inizia a scrivere le sue prime canzoni. La musica per Aaron è terapeutica: predisposto a stati ... Leggi su tpi (Di sabato 25 marzo 2023)è uno dei cantanti di, il talent di Maria De Filippi giunto alla fase serale e in onda ogni sabato su Canale 5. Edoardo Boari (questo il suo vero nome) ha scelto di intraprendere la strada del canto ma non disdegna la danza.è appassionato di ballo e canto, ma alla fine ha deciso di specializzarsi in questa disciplina. Allievo di Rudy Zerbi, nasce nel 2005 a Nocera Umbra (provincia di Perugia). Il suo nome d’arte èCenere, anche se è conosciuto e presentato, il più delle volte, semplicemente come. Giovanissimo, si appassiona sia alla alla danza che al canto. In particolar modo di specializza alla urban dance, ma quando all’età di 14 anni inizia a scrivere le sue prime canzoni. La musica perè terapeutica: predisposto a stati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _vittoooria_ : Comunque io vorrei capire con chi sia fidanzato aaron - Angeseman3 : @giopuntoit @sfoghidisperati Non so chi vincerà quest'anno, ma il tanto bistrattato Aaron mi piace, ha una bella vo… - MICROC0SMO : @twicepawp amo era arrivato un quanto di sfida e maria da “indovinate finalmente per chi” e aaron subito fa “angelina” - NicoleBellini7 : ??Sondaggio chi vorresti in finale tra Wax e Aaron?? Vince WAX #amici22 - giulia_dradi : @hivst0ry QUESTA EDIZIONE DI AMICI 2022/23 NON SARA WAX VS ANGELINA MA SE SARÀ INVECE WAX VS AARON PAZIENZA, L'IMPO… -