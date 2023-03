Che cos’è la Sprint Race di MotoGP: il nuovo regolamento, quanti punti assegna, giri da percorrere (Di sabato 25 marzo 2023) Giornata importante e per certi versi storici per la MotoGP, che si appresta a disputare la prima Sprint Race della storia valevole per il Motomondiale 2023. Quest’anno la Dorna ha infatti introdotto un nuovo format per tutti i weekend di gara della stagione, a partire dal Gran Premio inaugurale in Portogallo sulla magica pista di Portimao. Andiamo a scoprire nel dettaglio dunque le caratteristiche ed il regolamento di questa nuova corsa, che si svolge di sabato pomeriggio in una fascia oraria paragonabile a quella in cui andavano in scena le qualifiche della classe regina fino allo scorso campionato. Ricordiamo che, a differenza della Formula Uno, le prove ufficiali (in programma sabato mattina) stabiliscono la griglia di partenza sia per la Sprint Race che per il GP ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) Giornata importante e per certi versi storici per la, che si appresta a disputare la primadella storia valevole per il Motomondiale 2023. Quest’anno la Dorna ha infatti introdotto unformat per tutti i weekend di gara della stagione, a partire dal Gran Premio inaugurale in Portogallo sulla magica pista di Portimao. Andiamo a scoprire nel dettaglio dunque le caratteristiche ed ildi questa nuova corsa, che si svolge di sabato pomeriggio in una fascia oraria paragonabile a quella in cui andavano in scena le qualifiche della classe regina fino allo scorso campionato. Ricordiamo che, a differenza della Formula Uno, le prove ufficiali (in programma sabato mattina) stabiliscono la griglia di partenza sia per lache per il GP ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TeresaBellanova : Per Conte 'Il #JobsAct è stato un fallimento'. Ma chi oggi ha applaudito dovrebbe sapere che cos'era il Jobs Act, d… - MessoraClaudio : Solo adesso ci accorgiamo che la Annunziata è faziosa? Quando massacrava le piccole formazioni democratiche indipen… - CoSamuela : No dai, non scherziamo. La nebbia no! Cos'è tutto questo grigiume che poi mi sento grigia anche io? - Sagitta11232071 : @DomPer888 Madonna la Pina a che livelli. Dopo gli €80 per fare la spesa per 2 settimane non si è più ripresa. D'a… - __alialo__ : RT @tblu56: Non so cos’è strano se “Tutti frutti” in sottofondo o il fatto che un giorno li vedremo dal vivo e saranno così cresciuti ???? ht… -

I cinque mesi del discontento, il letargo di stato e altri validi motivi per abolire l'ora solare Raccontò che, per non disperarsi troppo, era andato a fare la cura del sonno. Sono passati trent'anni e io ancora fantastico: cos'è la cura del sonno Ti tengono una settimana sotto barbiturici (... I primi test per ibernare gli astronauti sono più vicini di quello che pensiamo Che cos'è l'ibernazione È bene fare una premessa, perché spesso l'ibernazione viene confusa con la crionica (detta anche crioconservazione o criopreservazione), il processo " di dubbia fondatezza ... Beppe Grillo è Altrove Che cos'è e cosa si dice della chiesa fondata dal guru dei Cinque Stelle I suoi ammiccamenti alla Repubblica popolare cinese non sono mai mancati, il supporto continuo alla causa del Movimento 5 ... Raccontò, per non disperarsi troppo, era andato a fare la cura del sonno. Sono passati trent'anni e io ancora fantastico:la cura del sonno Ti tengono una settimana sotto barbiturici (...l'ibernazionebene fare una premessa, perché spesso l'ibernazione viene confusa con la crionica (detta anche crioconservazione o criopreservazione), il processo " di dubbia fondatezza ...e cosa si dice della chiesa fondata dal guru dei Cinque Stelle I suoi ammiccamenti alla Repubblica popolare cinese non sono mai mancati, il supporto continuo alla causa del Movimento 5 ... Che cosa è “peccato” oggi SettimanaNews